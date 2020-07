VIDEO | Ramos pentru titlu! Real, la patru puncte de Barcelona

Real Madrid a avut probleme în meciul care putea aduce desprinderea în fruntea clasamentului din La Liga. Getafe a avut prima ocazie pe stadionul Aflredo Di Stefano. Courtois a respins la reluarea lui Miramontes din minutul 10.

Isco a fost aproape de gol după mingea aruncată de Sergio Ramos peste apărarea adversă. (’36). A fost cea mai mare ocazie a echipei lui Zidane în prima repriză.

Real a căutat golul şi după pauză, dar ocaziile au apărut greu la poarta lui David Soria. Echilibrul s-a rupt în minutul 77: Carvajal a obţinut un penalty transformat de Sergio Ramos. A şaptea reuşită a căpitanului în actualul sezon a adus trei puncte imense pentru Real Madrid.

The greatest CB of all time Sergio Ramos never misses

VAMOOOOOOS 🙌 pic.twitter.com/tkBiG4jIDD

