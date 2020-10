Finala a durat două ore și 43 de minute, iar Nadal a jucat excelent. Rafa a cedat o singură dată serviciul și a concretizat 7 dintre cele 18 șanse de break create.

Djokovici a încercat să adopte o tactică ofensivă, bazată și pe multe ruperi de ritm, prin execuții scurte. Sârbul a reușit mai multe lovituri câștigătoare (raport 38-31), dar a greșit foarte mult (52 de erori neforțate), prin contrast cu Nadal, care a fost impecabil de pe linia de fund a terenului (14 erori neforțate).

Rafael Nadal (34 de ani), supranumit ‘Regele zgurii’, a cucerit al patrulea trofeu la rând la Roland Garros. La ediția din acest an a Openului Franței, spaniolul nu a pierdut niciun set.

Nadal deține recordul pentru cele mai multe titluri pe zgură și cele mai multe trofee la Roland Garros – 13. Primul succes la Paris a venit în 2005! Rafa a ajuns la 100 de victorii la Openul Franței.

The King's Speech

"For me winning here another time is I even cannot say a dream. It's something that's out of my better thoughts."@RafaelNadal #RolandGarros pic.twitter.com/OA9P0OvfkQ

— Roland-Garros (@rolandgarros) October 11, 2020