Antrenorul Universității Craiova, Victor Pițurcă, a anunțat că obiectivul său este câștigarea campionatului, deși distanța față de liderul CFR Cluj este de șapte puncte după 22 de etape. Venit ca o mare speranță la Craiova, Andrei Ivan a înscris doar două goluri. Fotbalistul în vârstă de 22 de ani le promite fanilor un trofeu în 2020.

Universitatea Craiova a încheiat anul pe locul patru în Liga 1, după eșecul dezamăgitor cu FCSB. ‘Alb-albaștrii’ se reunesc pe 5 ianuarie 2020, apoi vor merge în cantonament în Turcia.

Liga 1 se reia pe 31 ianuarie, iar Universitatea Craiova joacă pe teren propriu cu Gaz Metan Mediaș.

„Nu a fost un an aşa de bun, pentru că am marcat doar două goluri pentru Universitatea Craiova, dar sper ca în 2020 să înscriu mai mult. Nu va fi greu să câştigăm Cupa României, dar eu spun că avem şanse şi la Cupă şi la titlu. Ar fi ceva foarte frumos pentru mine să câştigăm din nou Cupa României, va fi greu, dar nu imposibil.

Înainte de a veni la Craiova am avut mai multe oferte de împrumut de la Krasnodar, dar mi-a fost greu şi la Rapid Viena când am fost împrumutat. Aşa că m-am gândit mai bine înainte să revin. Pentru mine nu este un pas înapoi, chiar e un pas înainte. În 2020 sper să marchez multe goluri şi să câştig un trofeu.

Cea mai mare realizare în 2019 a fost participarea la Campionatul European Under 21. Mi-a părut rău că nu ne-am calificat în finală, unde puteam să jucăm cu Spania. Dar contează că am ajuns până acolo şi am făcut atâţia români fericiţi.

Mirel Rădoi o să se impună la naţională. L-am avut antrenor la selecţionata de tineret, ştiu ce potenţial are şi sunt convins că va avea rezultate bune la echipa mare. Dacă o să înscriu şi o să am evoluţii bune cu Universitatea Craiova eu cred că o să revin la prima reprezentativă„, a spus Andrei Ivan pentru site-ul oficial al clubului.

1 milion de euro este cota de piață a lui Andrei Ivan, cumpărat de la FK Krasnodar în august 2019.