Jesus Reinier, puştiul de 18 ani pentru care Real le-a plătit 30 de milioane de euro brazilienilor de la Flamengo, a semnat contractul vieţii chiar cu preşedintele Florentino Perez. Însoţit de părinţii săi, Reinier a avut emoţii mari la conferinţă.

După ce a jonglat în faţa celor 500 de fani veniţi să îl vadă pe Bernabeu, brazilianul nu a ratat şansa primei fotografii de familie pe legendarul stadion. Tatăl său i-a şters ghetele jucătorului care va începe la echipa a doua, sub comanda lui Raul. Reinier nu şi-a mai putut stăpâni emoţiile în finalul conferinţei de presă, pe care a terminat-o cu lacrimi în ochi…

„Este împlinirea unui vis, să joc la Real Madrid a fost visul tatălui meu, al surorii mele, al mamei mele. Sunt foarte fericit pentru această şansă. Îmi voi da viaţa, voi da totul pentru Real Madrid” – a spus cu lacrimi în ochi noul jucător al madrilenilor.

Fiul unui jucător de futsal cunoscut în Brazilia, Reinier a apucat să evolueze în 14 meciuri pentru Flamengo şi a înscris de şase ori înainte de a fi transferat la Real Madrid.

Reinier's father Mauro Brasília is my new favorite person in the world. #WelcomeReinier pic.twitter.com/bOsOx6cO8d

— M•A•J (@Ultra_Suristic) February 18, 2020