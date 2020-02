”Cormoranii” au pierdut deplasarea de la Watford, penultima echipă din campionat, scor 0-3.

Sarr, minutele 54 și 60, și Deeney, minutul 72, au marcat cele 3 goluri pentru gazde.

În urma acestui rezultat, formația lui Klopp rămâne la un avans de 22 de puncte față de Manchester City.

Watford 3-0 Liverpool, all goals.

How Liverpool's worst game in the season went down. #WATLIV

pic.twitter.com/hByyeeHaoJ

— Tosin Olugbenga (@TosinOlugbenga) February 29, 2020