Corneliu Papură a vorbit despre decizia lui Victor Pițurcă de a pleca de la Universitatea Craiova.

”Satana” a plecat de pe banca oltenilor, nemulțumit fiind de faptul că nu s-au făcut investiții la echipă în această pauză de iarnă.

La conferința de presă a meciului cu Gaz Metan Mediaș, Corneliu Papură, actualul antrenor al oltenilor, a fost întrebat dacă l-a sabotat pe Victor Pițurcă.

Tehnicianul s-a arătat surprins de întrebare și a explicat că decizia de a pleca i-a aparținut în totalitate lui ”Satana”.

”Tot timpul am auzit acest termen de a „lucra” antrenorul, dar din punctul meu de vedere nu există aşa ceva, nici nu am percepţia acestui termen. Am vorbit cu nea Piţi după ce şi-a reziliat contractul, fiindcă îl respect foarte mult şi am avut o colaborare foarte bună cu dânsul.

Nu ştiu ce s-a întâmplat, dânsul ştie ce a fost. Nea Piţi mi-a spus când a plecat că nu vedea o perspectivă aşa cum era viziunea lui şi atunci au căzut de comun acord să înceteze colaborarea, mai multe nu ştiu. În situaţii ca acestea, nu este un subiect tocmai abordabil” a declarat Corneliu Papură.