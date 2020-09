VIDEO | Patricia Ţig, în sferturi la Istanbul! Victorie scurtă în optimi

Patricia Ţig şi-a continuat săptămâna excelentă din Turcia, unde a ajuns în sferturile turneului de la Istanbul fără să piardă vreun set în primele trei meciuri.

Cu Misaki Doi, Ţig s-a impus categoric în 66 de minute, scor 6-2, 6-0!

Another day, another win for Pati! It takes her only just over an hour to get the win. Patricia Tig defeated Misaki Doi 6-2, 6-0.#TennisChampIstanbul pic.twitter.com/zNqYDLcAqm

