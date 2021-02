Bogdan Vătăjelu (27 de ani) a prefațat meciul dintre Universitatea Craiova și FC Botoșani, din optimile Cupei României. Fundașul se așteaptă la un meci dificil contra echipei care a învins-o, duminică, pe CFR Cluj cu 2-1 în etapa a 22-a a Ligii 1.

Chiar dacă gazonul ar crea probleme jucătorilor, Bogdan Vătăjelu spune că suprafața de joc nu trebuie să fie un impediment în obținerea calificării în sferturile de finală ale Cupei României.

„Ne aşteaptă un meci greu, ca de altfel toate pe care le-am avut, într-o deplasare în care avem numai o victorie în ultimii şapte ani. Botoşani joacă fără mare presiune, joacă un fotbal ofensiv.

Terenul este un impediment pentru ambele echipe, ambele suntem dezavantajate, fiindcă şi ei au un joc de posesie foarte bun. Va fi dificil să fie un joc spectaculos dacă terenul va fi la fel de greu.

Îi respectăm pe adversari, dar respectul trebuie să fie până la un prag şi trebuie să facem totul pentru a ne califica mai departe. Sper să ne bucurăm la final”, a spus Vătăjelu, în cadrul unei conferințe de presă.

Meciul FC Botoșani – Universitatea Craiova, din optimile Cupei României, este programat joi, de la ora 20:30.

Gruparea olteană ocupă locul trei în clasamentul Ligii 1, cu 43 de puncte. Atât FCSB (locul 1, 48 de puncte), cât și CFR Cluj (locul 2, 47 de puncte) au pierdut în etapa a 22-a a Ligii 1.

„Trebuie să ne câştigăm noi meciurile şi abia apoi să sperăm să se încurce şi CFR şi FCSB. Ne bucurăm că am mai micşorat distanţa, sperăm ca peste câteva etape să revenim noi pe primul loc. La experienţa pe care o am cred că pot juca fără probleme şi fundaş dreapta, nu e ceva nou, cred că m-am adaptat”, a mai spus Vătăjelu.

Jucătorul a vorbit și despre noul antrenor al echipei craiovene, Marinos Ouzounidis.

„Fiecare antrenor vine cu regulile lui, cu strategia lui, cu atmosfera lui, am apucat să vedem cât de cât ce vrea de la noi, am avut azi şi o discuţie mai îndelungată cu fundaşii şi ne-a explicat ce vrea de la noi. O să constataţi ce vom juca şi veţi trage concluziile. Nu cred că a fost crispare înainte, dar în fotbal ai şi puţin noroc. Cu domnul Bergodi, jocul nu era extraordinar, dar am câştigat şapte meciuri la rând în play-off. Sper că noul antrenor va veni cu cunoştinţe, să avem repere, dar cred că este nevoie şi de şansă.

Cu Cornel Papură ne-a lipsit şi şansa, ţinând cont că am avut multe ocazii, dar nu le-am fructificat. Acea perioadă în care nu am câştigat ne-a făcut să înţelegem nişte lucruri. Cred că vom face treabă bună în continuare, ne înţelegem în toate limbile posibilecu noul staff, dar important este să înţelegem limba fotbalului. Sunt antrenamente mai intense, dar cu mingea. Multe lucruri nu se pot face, deoarece se joacă o dată la trei zile”, a mai declarat fundaşul Craiovei.

