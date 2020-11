LIGA CAMPIONILOR | Messi a marcat din nou! United a fost umilită, iar Leipzig a reușit ”remontada” în fața lui PSG. Rezultatele complete

Liga Campionilor a oferit, din nou, o seară plină de spectacol!

În primele două meciuri, disputate de la 19:55, ambele rezultate au fost surprinzătoare.

Manchester United a fost umilită de Başakşehir, care a obținut prima victorie din istoria clubului în cea mai importantă competiție intercluburi, scor 2-1.

Toate golurile au fost reușite în prima repriză. Demba Ba și Edin Visca au marcat pentru gazde, după ce vedetele lui Solskjaer s-au făcut de râs în apărare.

Martial a redus din diferență, însă golul francezului nu a fost suficient pentru ca ”diavolii roșii” să plece cu vreun punct din Turcia.

Zenit – Lazio s-a încheiat la egalitate, scor 1-1. Italienii porneau favoriți, însă rușii i-au condus până în minutul 82, datorită reușitei lui Erokhin.

Caicedo a egalat pentru oaspeți, iar Lazio a plecat cu un punct din Rusia.

Caicedo Goal | Zenit vs Lazio (1-1) UCL 2020/21

Barcelona a învins la limită Dinamo Kiev, scor 2-1, formație pregătită de legendarul Mircea Lucescu. Catalanii au marcat prin Messi, din penalty, și Pique, care a fost servit de puștiul-minune Ansu Fati.

Răpusă de COVID-19, formația din Ucraina a venit în Spania cu doar 13 jucători. Totuși, chiar și în aceste condiții, oaspeții au marcat pe ”Camp Nou” prin Tsygankov.

All four of Leo Messi's Barca goals this season have been penalties

Chelsea s-a distrat cu Rennes, scor 3-0. ”Aristocrații” lui Lampard au marcat prin Werner, care a transformat două lovituri de la 11 metri, și ”perla” Abraham.

Timo Werner’s second goal puts him on.. 7 goals

3 assists

Timo Werner's second goal puts him on.. 7 goals
3 assists
4 penalties won In just 11 appearances for Chelsea this season. Fantastic start to life in London.

Dortmund a făcut spectacol în deplasarea din Belgia. Elevii lui Favre au îinvins-o la scor de neprezentare pe Club Brugge, 3-0.

Thorgan Hazard a deschis scorul pentru nemți, iar Haaland a reușit ”dubla” în urma căreia a ajuns la cota 14 în Liga Campionilor, după doar două sezoane.

Juventus s-a impus fără probleme în fața lui Ferencvaros, scor 4-0. Cu Ronaldo pe teren, revenit după ce a fost izolat din cauza COVID-19, ”Bătrâna Doamnă” a marcat prin Morata și Dybala, ambii reușind câte o ”dublă”.

Goal Morata | Ferencváros vs Juventus (0-1) UCL 2020/21

RB Leipzig a câștigat derby-ul serii cu PSG, scor 2-1. Francezii au dominat prima repriză și au deschis scorul prin Di Maria. Argentinianul a ratat ocazia de a majora diferența, după ce a ratat un penalty.

Nkunku, fotbalist crescut chiar de PSG, și Forberg, din lovitură de la 11 metri, au marcat golurile gazdelor.

Maç Sonucu | Leipzig 2-1 Paris Saint-Germain #UCL ⚽ 6' Di Maria

❌ 16' Di Maria (Penaltı kaçtı)

⚽ 41' Nkunku

⚽ 57' Forsberg (Pen.)

🟥 69' Idrissa Gueye (PSG)

🟥 90+5 Kimpembe

Sevilla a avut o prestație de zile mari. Andaluzii au fost conduși cu 0-2 de Krasnodar, însă au întors rezultatul în inferioritate numerică!

Suleymanov și Berg au marcat pentru oaspeți în prima repriză. Rakitic a redus din diferență cu câteva minute înainte de pauză, iar En Nesyri a reușit o ”dublă” care a adus toate cele 3 puncte în tabăra spaniolilor.

Rezultatele serii: