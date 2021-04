VIDEO | O fostă cerșetoare din România a ajuns triplă campioană europeană. Povestea ei, demnă de scenariu de film

În urmă cu un deceniu o puștoaică din Bistrița își câștiga pâinea dramatic, cerșind pe străzile orașului.

O întâmplare fericită a dus-o în sala de sport iar astăzi, după mai multe drame și încercări a dus România pe prima treaptă a podiumului european. Povestea ei este dovada faptului că

Monica Csengheri (25 de ani) a câștigat titlul european la toate cele 3 probe ale categoriei 49 de kilograme de la Campionatului European de Haltere, competiție organizată la Moscova.

În afara Monicăi Csengheri, din lotul României mai fac parte Bianca Daniela Dumitrescu, Adriana Cosmina Pană (45 kg), Mihaela Valentina Cambei, (49 kg), Andreea Cotruţa (55 kg), Loredana Elena Toma (64 kg), Raluca Andreea Olaru (71 kg) – la feminin și Marian Cristian Luca (55 kg), Ionadi Valentin Iancu (55 kg) – la masculin.

Monica Csengheri este legitimată la CSM Bistriţa, iar la Campionatul European de Haltere s-a impus la stilul smuls, ridicând 86 kg. La stilul aruncat, bistrițeanca a ridicat 103 kg. Totalul Monicăi a fost de 189 kg. Pe locul doi s-a clasat rusoaica Kristina Sobol.

Bistrițeanca mai are în palmares un titlu european de juniori în 2016, iar un an mai târziu a devenit dublă vicecampioană europeană de seniori. În 2018 a fost suspendată un an și jumătate pentru doping cu efedrină.

Povestea ei de viață este demnă de scenariul unui film. Antrenorul Adrian Chivu a dus-o la sala de haltere, după ce a văzut-o cerșind pe străzile Bistriței, în urmă cu doar 10 ani, potrivit sportulbistritean.ro. Provenind dintr-o familie extrem de săracă din Bistrița, Monica Csngheri a fost obligată să cerșească pentru a-și câștiga pâinea, dar întâlnirea providențială cu antrenorul de haltere a făcut ca micuța bistrițeancă (49 de kilograme) să beneficieze de o rentă viageră de cel puțin 1000 de euro lunar.