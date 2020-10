Mijlocașul român Nicușor Stanciu (27 ani) se pare că și-a revenit după eliminarea din Champions League, în fața danezilor de la Midtjylland.

Internaționalul român a adus victoria pentru Slavia Praga, marcând unicul gol al partidei din penalty, în minutul 68.

Golul de la Ostrava a venit la ultimul meci jucat pentru Slavia înaintea plecării spre România, unde Nicolae Stanciu se va reuni cu jucătorii convocați de Mirel Rădoi pentru partidele cu Islanda, semifinala barajului de calificare la EURO, Norvegia și Austria.

Reușita românului se vede în minutul 2 din rezumatul partidei.

Mijlocașul român este la al doilea gol din actuala stagiune, după cel cu Teplice, când Slavia s-a impus cu 5-1.

Slavia Praga are 18 puncte in Cehia dupa primele 6 etape si este la 2 puncte in spatele liderului si rivalei Sparta Praga.