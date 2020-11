VIDEO | Nedelcearu, mesaj de luptător înaintea meciurilor naţionalei: ,,Nu mai suntem tineri! Trebuie să ajungem la turnee finale”

,,Tricolorii” se reunesc pentru ultima acţiune a echipei naţionale din acest an, încercând să spele ruşinea din luna octombrie.

Jucătorii revin sub comanda lui Mirel Rădoi pentru meciurile cu Belarus, Norvegia şi Irlanda de Nord.

Ionuţ Nedelcearu nu a putut lua parte la meciurile din octombrie, deoarece a trebuit să meargă în Grecia pentru a perfecta transferul la AEK Atena. Acesta i-a mulţumit selecţionerului pentru înţelegere şi pentru faptul că l-a lăsat să plece din cantonamentul echipei naţionale.

,,Nu am fi ştiut ce s-ar fi întâmplat dacă nu aş fi mers să semnez cu AEK, dar primul gând când a sosit oferta pe numele meu a fost să merg să semnez. Am ştiu că este viitorul meu, pentru asta am muncit atât timp şi vreau să merg acolo. Mi-am expus dorinţa şi în faţa staff-ului. Cu toţii m-au înţeles, inclusiv Mister, şi-a dat acordul să merg şi pentru asta îi mulţumesc“, a spus fundaşul pentru FRF TV.

Revenit acum sub comanda selecţionerului, acesta are şi un mesaj pentru foştii colegi de la naţionala de tineret. Fundaşul central spune că acum nu mai sunt tineri şi că ar trebui să joace doar cei mai în formă jucători. Nedelcearu mai spune că echipa naţională trebuie să ajungă la turnee finale.

,,Noi nu mai suntem tineri. Toată lumea ne consideră tineri, avem timp…însă nu este aşa. La echipa naţională trebuie să joace cine e mai în formă. Nu contează că ai făcut performanţă acum un an sau doi la U21 sau la echipa de club. Nu, la echipa naţională trebuie să joace cel mai în formă jucător.

Mister trebuie să decidă cine va juca, iar cine va intra pe teren trebuie să dea totul ca să obţinem calificarea pentru că deja trec anii, calificări nu avem prea multe. Trebuie să ajungem la turnee finale”, a mai spus Nedelcearu.

România mai are de jucat meciurile din Nations League cu Norvegia şi Irlanda de Nord, dar şi amicalul cu Belarus, mci ce se va disputa pe stadionul din Ploieşti.