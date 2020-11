VIDEO | Napoli, în flăcări! Omagiu pentru zeul Maradona!

Suporterii au înconjurat stadionul cu sute de torţe aprinse şi au cântat numele celui care a pus echipa pe harta fotbalului mare.

Înaintea partidei, jucătorii lui Napoli au ieşit cu tricouri cu numărul 10, inscripţionate cu numele legendarului Maradona.

A powerful moment of silence with every Napoli player wearing the no.10 shirt is followed by loud cheers from fans outside stadio San Paolo in honor of Diego Maradona. 💙 pic.twitter.com/M4yPibiqHx

