VIDEO | Mutări spectaculoase în ultima zi de “Mercato” din Europa!

După cum ne-am obișnuit, în fiecare perioadă de transferuri, cluburile din Europa surprind de fiecare dată cu mutările făcute pe ultima sută de metri!

Ieri, 5 octombrie, a fost ultima zi din această perioadă de “Mercato” în care cluburile din Europa au mai putut realiza mutări pe piața transferurilor. Mai jos puteți vedea cele mai importante mutări făcute în ultima zi a acestei perioade.

Edinson Cavani este noul jucător al lui Manchester United!

Edinson Cavani este cel mai bun marcator din istoria lui PSG, dar atacantului uruguayan nu i-a mai fost prelungit contractul cu campioana Franței.

S-a vorbit despre Benfica Lisabona sau Atletico Madrid, dar până la urmă Cavani a semnat cu Manchester United. Uruguayanul va aduce un plus de experiență în atacul formației lui Solskjaer și chiar dacă a ajuns la 33 de ani, dorința sa de a confirma este una cu atât mai mare, acesta vrând să demonstreze că PSG a greșit atunci când a renunțat la serviciile sale.

Thomas Partey este noul jucător al lui Arsenal!

Mijlocașul a ajuns în capitala Angliei, după ce Arsenal a plătit clauza de reziliere în valoare de 50 milioane de euro, clubului spaniol Atletico Madrid.

Theo Walcott a revenit la Southampton, după 15 ani!

Atacantul de 31 de ani a fost împrumutat de la Everton pentru sezonul 2020/2021. Walcott n-a bifat prea multe minute de când Carlo Ancelotti a ajuns pe banca lui Everton și a decis să înceapă o nouă aventură. Southamtpon, echipa la care care a debutat în Premier League, este clubul ales de fostul mijlocaș al lui Arsenal.

Alex Telles este noul jucător al lui Manchester United!

Alex Telles a semnat cu Manchester United, după ce “diavolii” le-au plătit suma de 15,4 milioane de lire celor de la FC Porto. Fundașul de 27 de ani este al treilea fotbalist adus pe Old Trafford în această vară, după Dony van de Beek și Edinson Cavani.

Barcelona s-a despărțit de Jean-Clair Todibo!

Jean-Clair Todibo a plecat de la Barcelona la Benfica Lisabona, sub formă de împrumut pe 2 sezoane. Clubul portughez va plăti 2 milioane de euro și va avea opțiunea de cumpărare definitivă, în schimbul sumei de 20 milioane de euro.

LATEST NEWS! Agreement with Benfica for loan of @jctodibo — FC Barcelona (@FCBarcelona) October 5, 2020

Chris Smalling a fost cumpărat definitiv de AS Roma!

Smalling a părăsit-o definitiv pe Manchester United, după 10 ani. Fundașul de 30 de ani a fost cumpărat de AS Roma, în schimbul sumei de 15 milioane de euro. Internaționalul englez a evoluat sub formă de împrumut la formația din Serie A în sezonul precedent și i-a impresionat pe oficialii italieni.

Board-ul celor de la AS Roma a hotărât să achite cele 15 milioane de euro ca să-și asigure semnătura lui Smalling până la finalul sezonului 2024.

Cuisance, împrumutat de Bayern la OM

Michael Cuisance a fost foarte aproape de Leeds, dar englezii au renunțat să îl transfere după ce au descoperit mici probleme la vizita medicală. Totuși, fotbalistul va juca sub formă de împrumut în Franța, la Olympique Marseille, dar va rămâne în continuare jucătorul lui Bayern.

Douglas Costa, împrumutat la Bayern Munchen

Douglas Costa a revenit la Bayern Munchen, echipa care l-a vândut la Juventus în urmă cu 2 ani, în schimbul a 40 milioane de euro. Atacantul brazilian va evolua sub formă de împrumut la campioana Germaniei în sezonul 2020/2021.

În perioada petrecută la Bayern, între 2015 și 2018, Douglas a bifat 77 de apariții, reușind să înscrie 14 goluri și să ofere 27 de pase decisive.

Eric Choupo-Moting a fost transferat liber de contract la Bayern Munchen

Choupo-Moting a fost eroul lui PSG în sferturile UEFA Champions League, împotriva Atalantei. Internaționalul camerunez, în vârstă de 31 de ani, a reușit golul calificării în minutul 90+3.

Între timp, contractul lui Choupo-Moting a expirat. Astăzi, atacantul cotat la 4 milioane de euro de Transfermarkt.com și-a găsit o nouă echipă. Jucătorul născut în Germania a fost prezentat oficial de Bayern Munchen, echipa care a învins-o pe PSG în finala Champions League.

OFICIAL. Matteo Guendouzi a semnat cu Hertha Berlin!

Guendouzi a fost împrumutat de Arsenal la Hertha Berlin pentru un sezon. Deși s-a vorbit de cluburi mult mai importante care sunt interesate de închizătorul de 21 de ani, acesta va juca în acest sezon la Hertha Berlin, formație care a încheiat sezonul trecut pe locul 11 în Bundesliga.

Excited to be back on the pitch and defend the colors of @HerthaBSC ! Let’s go ! 🔵⚪️ #HaHoHe pic.twitter.com/gqwg6xx7k8 — Matteo Guendouzi (@MatteoGuendouzi) October 5, 2020

Jose Maria Callejon și-a găsit echipă, după despărțirea de Napoli!

Callejon s-a despărțit de Napoli la începutul verii, după 7 ani petrecuți pe San Paolo. Atacantul spaniol, crescut de Real Madrid, va semna cu Fiorentina un contract valabil pe 2 ani.

Chiesa a ajuns la Juventus!

Federico Chiesa a fost transferat la Juventus, sub formă de împrumut, de la Fiorentina. Atacantul de 22 de ani va evolua la formația pregătită de Andrea Pirlo în următoarele două sezoane, iar “Bătrâna Doamnă” va fi obligată să-l cumpere definitiv în vara anului 2022.

Justin Kluivert, împrumutat de AS Roma la RB Leipzig!

Kluivert va juca în sezonul 2020/2021 la RB Leipzig, echipa care a impresionat în stagiunea precedentă din UEFA Champions League. AS Roma a stabilit în contractul tânărului atacant și o opțiune de cumpărare definitivă, pe care germanii o vor putea activa vara viitoare.

🗣️ Markus #Krösche: "We've had our eye on Justin #Kluivert for a while and are proud that he's chosen to join Leipzig. He fits our profile and our footballing philosophy perfectly." 🔴⚪ #DieRotenBullen pic.twitter.com/Z55L7NDlVQ — RB Leipzig English (@RBLeipzig_EN) October 5, 2020

Luca Zidane, fiul lui Zizou, a plecat de la Real Madrid!

Luca, fiul lui Zinedine Zidane, n-a mai primit prelungirea contractului din partea lui Real Madrid și a fost nevoit să-și găsească altă echipă. Portarul de 22 de ani a semnat astăzi cu Rayo Vallecano, formația din liga a 2-a spaniolă.

Amad Diallo va ajunge la Manchester United!

Atacantul de numai 18 ani al Atalantei, Amad Diallo, va ajunge la Manchester United. Înțelegerea între cele 2 cluburi a fost finalizată, dar ivorianul va ajunge sub comanda lui Solskjaer abia în luna ianuarie 2021, din cauza unor probleme cu contractul de muncă.

United va achita în schimbul tânărului atacant suma de 30 de milioane de € + alte bonusuri în funcție de performanțele sale pe Old Trafford.

🔴 We have reached an agreement with Atalanta for the future transfer of Amad Diallo, subject to a medical, personal terms and work permit. 👋#MUFC — Manchester United (@ManUtd) October 5, 2020

Tiemoue Bakayoko, împrumutat de Chelsea la Napoli!

Napoli s-a înțeles cu Chelsea pentru împrumutul miijlocașului Tiemoue Bakayoko până în vara anului viitor. Acesta este al treilea sezon în care francezul de origine ivoriană este împrumutat de londonezi.

Bakayoko a fost cumpărat de Chelsea în 2017 de la AS Monaco, londonezii plătind 40 de milioane de € în schimbul său. Bakayoko mai are contract cu Chelsea până în 2022.

Matteo Darmian a fost împrumutat la Inter!

Fundașul italian al Parmei, Matteo Darmian, a fost împrumutat pentru acest sezon la Inter, iar nerazurri vor avea o clauză obligatorie de transfer definitiv în vara anului viitor.

3️⃣6️⃣ | NUMERO Ecco il numero di maglia scelto da @DarmianOfficial 👇 pic.twitter.com/SN9HTfoDUt — Inter (@Inter) October 5, 2020

Valentin Mihăilă este noul jucător al Parmei!

Parma a anunțat oficial transferului lui Valentin Mihăilă de la CS Universitatea Craiova. Gruparea din Seria A va plăti oltenilor impresionanta sumă de 8,5 milioane de €. Mihăilă a semnat un contract valabil pe 5 sezoane cu Parma, așa cum au comunicat italienii oficial.

Valentin Mihăilă devine al 3-lea jucător român care îmbracă tricoul Parmei, după Adrian Mutu și Ianis Zicu.