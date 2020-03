Mourinho şi-a pus masca medicală şi le-a adus bătrânilor alimente şi sucuri. The Special One i-a îndemnat şi pe alţii să îi urmeze exemplul.

“Dau o mână de ajutor unor organizaţii caritabile, iar voi puteţi să-mi urmaţi exemplul pentru a face donaţii în bani, alimente sau pentru a deveni voluntar” – au fost cuvintele antrenorului portughez.

Jose Mourinho delivering goods to a Charity that helps elderly people who are struggling due to the Coronavirus pandemic.#TheSpecialOne #Coronavid19 pic.twitter.com/Ys47Lbz1hC

— OJBSPORTS (@ojbsports) March 24, 2020