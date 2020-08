VIDEO | Momente de groază pe terenul de fotbal! Un jucător al lui Răzvan Lucescu s-a prăbușit pe teren

S-au petrecut momente șocante la meciul dintre Al Hilal, echipa lui Răzvan Lucescu și Al Ahli, scor 1-2. În minutul 12 al partidei, atacantul echipei din Ryad, Bafetimbi Gomis a avut o nouă criză şi s-a prăbuşit pe gazon.

A scare for Al Hilal’s Gomis in the match earlier today. Tough when you see this on the pitch. pic.twitter.com/LaiocWWdDe

De necrezut, Gomis a decis să revină pe teren după ce s-a prabușit pe gazon, în ciuda evenimentelor care tocmai s-au întâmplat.

Bafetimbi Gomis a mai trecut prin situații similare si atunci când evolua pentru Swansea, Lyon sau Galatasaray.

Atacantul francez suferă de o boală numită “sincopă vasovagală”, ea se manifestă prin reducerea bruscă a numărului de batăi ale inimii, ce duce la scăderea tensiunii.

Fluxul scăzut de sânge din corp care ajunge, în momentul respectiv, la creier, il face pe cel care suferă de această boală să leșine.

Thanks for your many messages.

More fear than harm.

We will continue to fight for @Alhilal_FC to be champion.

Thanks again, your lion who loves you very much.

🤲🏿💙🐾 pic.twitter.com/kMimATY5Ya

— Bafétimbi Gomis (@BafGomis) August 20, 2020