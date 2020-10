VIDEO | MM Stoica redevine activ! Funcția pe care o va ocupa în cadrul clubului FCSB

MM Stoica (55 de ani) a anunțat în cadrul unei conferințe de presă că va prelua fucția de manager general al clubului FCSB, pe care a pierdut-o în 2014, după condamnarea primită în „Dosarul Transferurilor”.

Oficialul FCSB a ocupat această funcție și până acum, însă în mod neoficial, deoarece condamnare primită nu i-a permis să mai ocupe pentru o vreme funcții de conducere.

„Revin în funcția pe care am pierdut-o în 4 martie 2014, cu aceleași atribuțiuni. Voi fi managerul general al clubului, iar implicarea mea va fi la fel ca cea pe care am avut-o din 2004 până în 2014, cu pauza de rigoare, pentru că am făcut o specializare la Unirea Urziceni, perioadă în care cred că ar dura prea mult să număr succesele pe care le-a avut această echipă, Steaua, actualmente FCSB”, a spus MM Stoica în cadrul unei conferințe de presă.