VIDEO | Mircea Rednic, satisfăcut după egalul cu Craiova: “Este un rezultat bun!”

Mircea Rednic, antrenorul celor de la FC Viitorul, este satisfăcut de rezultatul obținut în față Universității Craiova.

Partida dintre Univeristatea Craiova și FC Viitorul din Bănie s-a terminat la egalitate, scor 1-1.

“Este un rezultat bun. Eu cred că a fost un rezultat echitabil, ținând cont că în prima repriză noi am avut o repriză proastă, am greșit foarte mult și le-am dat posibilitatea să ne domine. În repriza a doua am echilibrat jocul și chiar după ce am egalat am avut două situații în care puteam să câștigăm.

Mai sunt multe meciuri, am avut două meciuri grele, cu cei de la FCSB cu Craiova, urmează Seps,i important este să mai și câștigăm. Ca să ne apropiem de cei de la Chindia și Academica este foarte important ca marți să câștigăm. Nu este ușor pentru nimeni în perioada asta, noi am jucat din trei in trei zile.”a declarat Mircea Rednic la finalul jocului.

În urma remizei de pe Ion Oblemenco, FC Viitorul este pe locul 7 în Liga 1 la trei puncte distanță de ultimul loc ce asigură prezență în play-off.