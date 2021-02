VIDEO | Mihaela Buzărnescu este şi ea eliminată de la Australian Open! A reuşit să ia un set cu Bianca Andreescu

Buzărnescu a pierdut în faţa Biancăi Andreescu în trei seturi, scor 2-6, 6-4, 3-6 în meciul disputat în această dimineaţă la Melbourne.

Două ore şi trei minute a durat partida dintre cele două jucătoare. După o pauză de 15 luni în care nu a jucat tenis, Andreescu nu i-a dat aproape nicio şansă lui ,,Miki” Buzărnescu.

Bianca Andreescu wins her first set back. 6-2 over Mihaela Buzarnescu! 🥰 pic.twitter.com/Ksftwyin5Y

Setul secund i-a aparţinut lui Buzărnescu, care a fost mai precisă, iar prin joc a reuţit să trimită meciul în setul decisiv.

Numărul 138 WTA a fost eliminat pentru a treia oară în carieră în primul tur de la Australian Open.

Bianca Andreescu, numărul 8 WTA, o va întâlni în turul următor pe Su-Wei Hsieh, care a învins-o pe Tatiana Pironkova, scor 7-5, 6-2.

A winning return is complete 🙌@Bandreescu_ makes it through to the second round ❤️#AusOpen | #AO2021 pic.twitter.com/Zh1Ky2hUdq

— #AusOpen (@AustralianOpen) February 8, 2021