Simo a concurat cu Ashleigh Barty, Bianca Andreescu, Naomi Osaka, Petra Kvitova sau Venus și Serena Williams.

Campioana de la Wimbledon a transmis un mesaj emoționant pentru fanii ei.

„Vă mulțumesc pentru că m-ați votat… din nou! Sunteți totul pentru mine, iar premiul este unul special„, a scris Simo pe rețelele de socializare.

Eeeeek thank you so much for voting for me.. again!

You fans mean everything to me so this award is a really special one.

Multumesc ❤️ pic.twitter.com/wCmUqKiwUQ

— Simona Halep (@Simona_Halep) December 20, 2019