VIDEO | Marius Șumudică, despre obiectivele de la CFR Cluj: “Anvergura acestui club mă obligă. Voi da tot ce am mai bun”

Noul antrenor al echipei CFR Cluj, Marius Șumudică (50 de ani), a vorbit pe larg despre planurile sale pe banca CFR-ului, dar și despre motivele care l-au determinat să aleagă Campioana României!

“În momentul în care am venit, mi-am pus treningul pe mine și am văzut culoarea alb vișinie pentru mine înseamnă enorm. Voi da totul pentru această echipă. Jucătorii să înțeleagă că au alături de ei, în primul rând, așa după culoare părului, un tată dar încă totuși cred că sunt la vârsta la care mă pot declara fratele unora dintre ei și vor avea un sprijin din toate punctele de vedere.

Mulțumesc Clujului, mulțumesc că au încredere în mine, voi da tot ceea ce am mai bun pentru a-i mulțumi și după meciuri pentru a fi aplaudat“, a declarat Marius Șumudică.

“Anvergura acestui club te obligă, clar. Este un oraș frumos, un oraș extraordinar. Știu la ce mă înham. Obiectivele rămân aceleași, anume să fim cei mai buni. Pentru mine acesta este targetul, să jucăm un fotbal frumos, să avem rezultate și să ajungem într-un final să ne bucurăm de trofee, de performanță. Vreau să readuc lumea la stadion. Să vină ca la spectacol, să aplaude jucătoii pentru că ei sunt pionii principali.

Decizia mea a fost una ușor de luat, a contat mult ce înseamnă CFR în momentul de față. Șansa de a pune mâna pe un trofeu a contat cel mai mult.

Cred că CFR îți dă șansa în a te bate și pe plan internațional. Pentru mine, participarea în Conference League ar fi un eșec. Le port un respect deosebit jucătorilor pentru ce au realizat până acum.

Sunt un tip vulcanic, iar celelalte echipe trebuie să se teamă de ceea ce înseamnă reacțiile lui Șumudică, dacă voi fi atacat sau dezavantajat. Indiferent ce adversari voi întâlni, voi da totul pentru această echipă. Am rămas impresionat de căldura oamenilor de aici, am simțit că am trecut granița în altă țară, e altă lume la Cluj“, a mai spus Marius Șumudică, la prezentarea oficială.

Șumudică a semnat un contract valabil pe două sezoane. Acesta era liber de contract din februarie, atunci când s-a despărțit de Rizespor. De-a lungul timpului a mai antrenat echipe precum Rapid, Vaslui, Braşov, Al-Shaab, Concordia, Kayserispor, Shabab și Gaziantep.