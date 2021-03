VIDEO | Marinos Ouzounidis, despre noul sistem de joc al oltenilor: „Nu este uşor să schimbi ceva peste noapte”

Antrenorul echipei Universitatea Craiova, Marinos Ouzounidis, a susținut o conferință de presă, luni, în care a vorbit despre implementarea unui nou sistem de joc la gruparea olteană și a prefațat partida cu UTA Arad, din etapa a 28-a a Ligii 1.

„În acest moment trebuie să învăţăm foarte bine sistemul de joc şi în timpul jocului vom vedea ce se va întâmpla. Nu vreau să mă plâng de jucătorii mei, nu sunt nemulţumit de ei. Ei încearcă, dau totul în fiecare zi la fiecare antrenamente. Am avut şi meciuri bune şi mai puţin bune, unele în care ne-am creat ocazii, au fost altele în care am avut probleme în treimea adversă. Chestiunile astea se întâmplă frecvent şi nu cred că este o problemă cu sistemul de joc. Am încredere în toţi jucătorii. Pe de altă parte, nu este uşor să schimbi ceva şi peste noapte să fie totul perfect„, a declarat Marinos Ouzounidis.

Antrenorul grec a subliniat faptul că viitoare adversară a Craiovei, UTA, este foarte periculoasă pe contraatac.

„UTA este o echipă care joacă foarte bine, organizată, care iese foarte bine pe contraatac. Vom avea un meci dificil. Profită de spaţiile pe care le au şi pot marca, de aceea trebuie să fim foarte atenţi. Trebuie să fim foarte atenţi la această partidă, este ultima înaintea pauzei pentru echipa naţională. Trebuie să fim concentraţi pentru a reuşi să câştigăm. UTA este o echipă bine organizată, care se motivează foarte bine în partidele cu echipe din fruntea clasamentului„, a mai spus antrenorul grec.

Meciul dintre Craiova și UTA are loc marți, de la ora 19:00, în cadrul etapei a 28-a.