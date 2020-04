VIDEO | Maria Șarapova le-a dat fanilor numărul ei de telefon! “Puneți-mi întrebări! Voi răspunde”

În contextul izolării şi al distanţării sociale impuse în aproape întreaga lume, Șarapova și-a invitat fanii să-i transmită mesaje sau întrebări şi a promis că le va răspunde tuturor.

Anterior, fosta jucătoare de tenis a dialogat online cu aproximativ 150 de fani, prin intermediul platformei Zoom.

“Am încercat să găsesc o metodă pentru a fi în contact cu voi toți, pentru că săptămâna trecută m-am simțit foarte bine într-o videoconferință cu 150 dintre voi. Am ieșit cu dorința de a vorbi cu mai mulți, vreau conexiune. Suntem cu toții în această izolare, distanțare socială și fizică, așa că vreau să-mi spuneți cum vă simțiți. Vreau să-mi trimiteți mesaje la numărul pe care îl voi afișa. Vă voi răspunde tuturor“, este mesajul Mariei Șarapova, care este în izolare în SUA.

Not only did I just get a 310 number( hello cool cats🌴)but I’m sharing it with you—Text me! 310-564-7981. For real. Tell me how you’re doing, ask me questions, or just say hello 👋🏼 Any great recipes welcome too 😉#community pic.twitter.com/JNCuGzJXRS

— Maria Sharapova (@MariaSharapova) April 3, 2020