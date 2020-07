VIDEO | Antrenamente inedite pentru tigroaice în această săptămână! Unde s-au pregătit fetele luI Adi Vasile

Fetele de la CSM au revenit la antrenamente după o pauză de câteva luni, iar de la începutul acestei săptămâni se pregătesc pe Arena Națională.

Cristina Neagu, cea mai bună jucătoare a lumii, abia aștepta să revină la pregătire și spune că se săturase de perioada din izolare.

„Au trecut deja câteva luni de când am tot stat acasă și cel mai mult timp izolați, așa că suntem fericiți că am revenit la pregătire, chiar dacă nu ne putem pregăti încă normal. Eu sunt bucuroasă că ne-am reunit și că am început din nou antrenamentele”, a declarat Cristina Neagu.

Neagu recunoaște că s-a obișnuit greu cu ideea că în acest sezon CSM-ul a terminat campionatul pe poziția secundă 2 pentru al doilea an consecutiv.

„Din punctul meu de vedere, eram favoriți să câștigăm titlul în acest an. Dacă terminam campionatul pe teren 99, 99% am fi fost campioane”, a adăugat căpitanul CSM-ului.

Echipa bucureșteană a făcut patru transferuri pentru sezonul viitor. Siraba Dembele, Alexandrina Barbosa, Martine Smeets și Barbara Lazovic, sunt noile handbaliste ale CSM-ului. Portugheza Alexandrina Barbosa, nu este la prima experiență ca jucătoare în România. Cel mai bun inter stânga al Campionatului Mondial din 2019, a mai evoluat pentru Rulmentul Brașov și Oltchim Râmnicu Vâlcea.

„Mă simt foarte bine aici, îi cunosc aproape pe toți. Pentru mine limba este ușoară, înțeleg aproape tot, de vorbit e puțin mai greu”, a fost prima declarație a Alexandrinei Barbosa din postura de jucătoare a CSM București.

Cel mai fericit de revederea cu fetele a fost antrenorul Adi Vasile.

“A fost o plăcere să le revăd pe fete, să văd bucuria de a face un plan, să le văd pe ele antrenându-se. Dar după primele două zile recunosc că și eu si Iulia am ajuns acasă și am fost extrem de obosiți. Suntem dezobișnuiți de atât de multe luni de zile să le avem în fața noastră”, a fost comentariul lui Adi Vasile.