VIDEO | Maradona, la 60 de ani! “A fost cel mai mare!”

El Pibe d’Oro a fost omagiat de o mulţime de nume imense din istoria fotbalului, într-un material video pregătit de FIFA.

“O aniversare mare pentru un talent colosal” – a scris contul de Twitter oficial al Cupei Mondiale. Din imagini nu au lipsit nici secvenţele glorioase de la Mondialul din 1986, atunci când Maradona a tras după el Argentina spre un succes istoric.

Maradona este singurul jucător implicat direct în 10 goluri la un turneu final de Campionat Mondial (5 pase şi 5 asisturi).

🇦🇷 As he turns 60, we pay tribute to the one and only Diego Maradona 👏 #Maradona60 | #WorldCup | #HBD

Barcelona i-a spus la mulţi ani lui Maradona cu unul dintre cele mai frumoase goluri reuşite în tricoul blau-grana, iar în Argentina un fan a marcat aniversarea idolului său cu cel de-al zecelea tatuaj în cinstea marelui Diego.

Maradona a vorbit de ziua lui şi despre cel mai controversat moment din istoria Cupei Mondiale: golul cu mâna înscris în poarta Angliei în drumul spre succesul din 1986.

“Visez că mai înscriu un gol împotriva Angliei, dar de data asta cu mâna dreaptă!” – le-a spus jurnaliştilor de la France Football despre reuşita pentru care englezii îl urăsc şi acum.

Argentinos Juniors, Boca Juniors, Barcelona, Napoli, Sevilla, Newell’s Old Boys şi din nou Boca Juniors au fost echipele la care a evoluat Maradona, retras din activitate în 1997.

După titlul mondial din 1986, succesele obţinute cu Napoli – titlurile din 1987 şi 1990 şi Cupa UEFA din 1989 – sunt cele mai importante reuşite din cariera legendarului Maradona.

Happy 60th Birthday Diego Maradona! 🎂

Here he is warming up, music blaring, shoe laces untied, keeping the ball in the air like it's on a piece of string.pic.twitter.com/jbzrezSg6A

— Classic Football Shirts (@classicshirts) October 30, 2020