VIDEO | Manchester United, victorie în primul meci din noul an! “Diavolii roșii” sunt la egalitate de puncte cu liderul Liverpool

Trupa lui Ole Gunnar Solskjaer are gânduri mari în acest sezon din Anglia, iar acest lucru se vede pe teren. United a câștigat în primul meci disputat în 2021, pe teren propriu, împotriva celor de la Aston Villa, scor 2-1.

Francezul Antony Martial a deschis scorul pentru United aproape de finalul primei reprize, mai exact în minutul 40 al partidei, din pasa fundașului dreapta Wan Bissaka.

Avantajul gazdelor nu a durat foarte mult timp, astfel că “diavolii roșii” s-au văzut egalați în minutul 58 al meciului, grație reușitei atacantului Bertrand Traore. Scorul final a fost stabilit de la punctul cu var de către portughezul Bruno Fernandes, după un penalty executat fără emoții în minutul 61.

După acest rezultat, Manchester United o egalează pe Liverpool în ierarhie, și au 33 de puncte obținute în 16 meciuri disputate în actualul sezon de Premier League.

— Manchester United (@ManUtd) January 2, 2021