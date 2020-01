United a plătit 55 de milioane de euro pentru mijlocaşul portughez în vârstă de 25 de ani, iar jucătorul va călca pe urmele lui Nani sau Cristiano Ronaldo – fotbalişti transferaţi în trecut de la Sporting Lisabona.

În sezonul trecut, Fernandes a fost cel mai bun marcator dintre mijlocaşii care evoluează în campionatele interne ale Europei – cu 32 de reuşite în toate competiţiile.

Suma de transfer poate creşte cu 5 milioane de euro după un număr de apariţii ale lui Fernandes, cu încă 5 milioane de euro pentru calificarea în UEFA Champions League şi cu încă 15 milioane de euro în funcţie de reuşitele individuale ale lui Fernandes. Mai mult, portughezii vor primi şi 10 la sută dintr-un eventual transfer ulterior.

Video: Sporting Lisbon's thank you montage for Bruno Fernandes #mulive [@Sporting_CP] pic.twitter.com/wDQ9arsPLZ

