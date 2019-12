Campioana Angliei a început prima repriză cu ghinion: Ederson a fost eliminat în minutul 12, după ce a ieșit neinspirat și a faultat!

Totuși, chiar dacă erau în inferioritate numerică, elevii lui Guardiola au deschis scorul prin Sterling, în minutul 25.

În repriza secundă, formația lui Guardiola a început foarte bine, iar Sterling a majorat avantajul oaspeților în minutul 50.

Bucuria ”cetățenilor” nu a durat mult pentru că Traore a redus din diferență în minutul 55, iar Jimenez a egalat, în minutul 82.

”Lupii” au profitat de greșelile pe care jucătorii lui City le-au făcut și au îngenuncheat-o pe campioana Angliei în minutul 89, prin reușita lui Doherty.

FT | #WOL 3-2 #MCI

IT'S ALL OVER! WOLVES WIN AT MOLINEUX! #WOLMCI

⏱🐺 pic.twitter.com/VaUch1B8tL

— Wolves (@Wolves) December 27, 2019