Golul a fost marcat de către Roberto Firmino, în minutul 37.

Liverpool a bifat un record după meciul de la Londra! Este cel mai bun început de sezon reușit de către o echipă din cele mai importante 5 campionate ale Europei, după 21 de etape – 61 de puncte.

We’ve now made the best-ever start to a season across Europe’s big five leagues after 21 games (61 points) 👏

61 – @LFC have won 61 points in the Premier League in 2019-20 – the most any side has ever registered after 21 games in a single season across Europe’s big five leagues (assuming 3pts/win). Imperious. #TOTLIV pic.twitter.com/b9KvNnciEk

