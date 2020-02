UPDATE 20:28 3-6, 6-2, 3-1 Break, Halep! Sabalenka a comis o dublă greșeală, iar românca a speculat prima șansă de break avută.

UPDATE 20:24 3-6, 6-2, 2-1 Ambele jucătoare și-au făcut serviciul fără emoții în acest set decisiv.

UPDATE 20:14 Iată statistica setului doi, care a durat 35 de minute:

Halep vs Sabalenka

UDPATE 20:10 3-6, 6-2 Break și set, Simona Halep! Jocul Arynei Sabalenka s-a prăbușit în acest set secund, iar românca a servit și a returnat mult mai bine.

We’re heading to a decider on @DDFTennis Center Court!@Simona_Halep takes the second set 6-2. pic.twitter.com/D2RuDhI7jy — WTA (@WTA) February 20, 2020

UPDATE 20:04 3-6, 5-2 Simona Halep servește bine în acest set și este foarte aproape să împingă meciul în decisiv.

UPDATE 19:54 3-6, 3-1 Au fost două break-uri rapide! Simona și-a crescut nivelul de joc și este încurajată frenetic de către spectatori, în mare parte români.

UPDATE 19:46 3-6, 2-0 Break, Halep! Simona este mai agresivă în joc și lovește mai lung, obligând-o pe Sabalenka să încerce lovituri decisive din apropierea liniei de fund a terenului.

UPDATE 19:40 3-6, 1-0 Simona Halep și-a făcut serviciul! În pauza dintre cele două seturi, românca a cerut sprijin din partea antrenorului, Artemon Apostu-Efremov.

„Trebuie să stau în spate, dacă nu sunt în stare să vin în față. Nu pot să finalizez! Nu, trebuie să stau în spate„, a spus Simona.

UPDATE 19:38 Primul set a durat 27 de minute. Iată statistica:

UPDATE 19:35 3-6 Game și set, Aryna Sabalenka! Bielorusa a fost jucătoarea mai agresivă și a servit mai bine.

Se joacă în ritmul și în condițiile care îi convin Arynei Sabalenka: mingi rapide, în forță, schimburi scurte.

UPDATE 19:30 3-5 Break, Sabalenka! Halep are procentaj modeste cu primul serviciu: a câștigat doar 46% dintre puncte.

UPDATE 19:26 3-4 Break, Halep! Au venit câteva erori neforțate din partea Arynei Sabalenka, iar Simona a returnat puțin mai agresiv.

UPDATE 19:23 2-4 Break, Sabalenka! Halep a adoptat o poziție defensivă, iar Aryna controlează jocul cu loviturile ei în forță.

UPDATE 19:20 2-3 Game, Sabalenka! Meci ‘bliț’ până acum! Se joacă de numai 12 minute. La retur, cele două jucătoare au câștigat doar trei puncte în total.

UPDATE 19:17 2-2 Game, Halep! Ambele jucătoare au servit excelent până acum.

UPDATE 19:14 1-2 Game, Sabalenka! Bielorusa își face serviciul cu o ușurință debordantă. Va fi foarte greu pentru Simona dacă Aryna își va menține acest nivel de joc.

UPDATE 19:12 1-1 Game, Halep! Simona a cedat un singur punct la serviciu. Au fost schimburi de mingi rapide până acum.

UPDATE 19:09 0-1 Game Sabalenka! Debut impresionant pentru Aryna, care și-a făcut serviciul la zero.

UPDATE 19:00 Cele două jucătoare au ieșit pe teren! Urmează minutele de încălzire.

Simona Halep has taken the court to face Aryna Sabalenka. Sabalenka recently beat Simona in Adelaide, so let's hope for a different result today.#DDFTennis pic.twitter.com/pVkUdiXtLc — 🇷🇴WTA Romania🇷🇴 (@WTARomania) February 20, 2020

UPDATE 18:50 S-a încheiat meciul Petra Martic – Anett Kontaveit! Croata s-a impus cu 7-6, 6-1. Urmează confruntarea Simona Halep – Aryna Sabalenka, cu începere de la ora 19:10.

Petra Martic advances to the @DDFTennis semifinals! Defeats Kontaveit 7-6(4), 6-1. pic.twitter.com/7N5uQPC5yQ — WTA (@WTA) February 20, 2020

UPDATE 18:15 Meciul Simonei Halep va începe după încheierea partidei Petra Martic – Anett Kontaveit. În acest moment, scorul este 7-6 (4), 1-0 pentru Martic.

Simona Halep (locul 2 WTA) are o misiune dificilă în sferturile de finală ale turneului de la Dubai, Emiratele Arabe Unite. Românca o va întâlni pe bielorusa Aryna Sabalenka (13 WTA), după ora 18:30.

Principala favorită de la Dubai a avut parte de un debut infernal ieri. Halep a stat două ore pe teren și a învins-o cu mari emoții pe tunisianca Ons Jabeur (locul 45 WTA), scor 1-6, 6-2, 7-6 (7).

Simona nu a părut 100% aptă din punct de vedere fizic și putea să piardă meciul în tiebreak. Jabeur a avut o minge de meci la 7-6 și serviciul.

În schimb, Aryna Sabalenka a avut o evoluție solidă împotriva belgiencei Elise Mertens (locul 22 WTA), scor 6-4, 6-3.

Halep (28 de ani) și Sabalenka (21 de ani) s-au mai întâlnit de trei ori în circuitul WTA, iar Simona a câștigat două meciuri. În schimb, Aryna a câștigat categoric singura confruntare din acest an, în sferturi la Adelaide.

Simona Halep a câștigat turneul de la Dubai în 2015, iar anul trecut a ajuns în faza sferturilor de finală, fiind eliminată de către Belinda Bencic, care a cucerit trofeul.