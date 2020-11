VIDEO | Lewis Hamilton este de neoprit! Mercedes al șaptelea titlu consecutiv

Lewis Hamilton (Mercedes) a câștigat Marele Premiu al regiunii Emilia Romagna desfășurat pe circuitul de la Imola.

Pentru Hamilton, acesta este al 93-lea succes din carieră și al 9-lea din actualul sezon al Formulei 1.

Podiumul a fost completat de Valtteri Bottas (Mercedes) și Daniel Ricciardo (Renault).

Jubilation as @LewisHamilton crosses the line to win at Imola 🏁 And a 1-2 clinches a seventh straight constructor title for @MercedesAMGF1 🎧 🥳#ImolaGP 🇮🇹 #F1 pic.twitter.com/7Y0Fs2K97R — Formula 1 (@F1) November 1, 2020

HAMILTON WINS!! 🏆 He takes victory #93 at the Emilia Romagna Grand Prix Bottas second, with Ricciardo coming home P3!#ImolaGP 🇮🇹 #F1 pic.twitter.com/mbmydh8EOf — Formula 1 (@F1) November 1, 2020

Mercedes a câștigat al șaptelea titlu consecutiv la constructori.

A Magnificent Seven (in a row – a new all-time record) Congratulations to @MercedesAMGF1 – 2020 F1 Constructor Champions! 🏆👏#ImolaGP 🇮🇹 #F1 pic.twitter.com/Yd5MaqL1W4 — Formula 1 (@F1) November 1, 2020

CLASAMENT GENERAL PILOȚI:

1. Lewis Hamilton (Marea Britanie/Mercedes) 282 puncte

2. Valtteri Bottas (Finlanda/Mercedes) 197

3. Max Verstappen (Olanda/Red Bull) 162

4. Daniel Ricciardo (Australia/Renault) 85

5. Charles Leclerc (Monaco/Ferrari) 85