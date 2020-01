Mourinho i-a amuzat teribil pe jurnalişti atunci când a fost întrebat dacă îl deranjează că este filmat în permanenţă la meciurile mari, atunci când camerele de filmat îi urmăresc fiecare reacţie. Mourinho este în centrul atenţiei fiindcă cei de la Amazon lucrează la un documentar legat de viaţa de zi cu zi a clubului Tottenham, asemănător cu cel realizat în sezonul trecut la Manchester City.

„Simt camerele, pentru că vor fi în faţa mea. Ies pe tunel, camerele vor fi în faţa mea. Înainte de finalul meciului, camerele vor fi în faţa mea. Băieţii ăştia sunt cu mine 24 de ore pe zi. Doar când mă duc la toaletă nu vin cu mine” – a glumit Mourinho.

#thfc head coach José Mourinho says the toilet is the only place he can escape being filmed by the Amazon documentary-makers. pic.twitter.com/NvohIMVBjc

