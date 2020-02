Juventus a învins Fiorentina cu 3-0 şi şi-a consolidat poziţia de lider în Serie A. Cristiano Ronaldo a reuşit o dublă şi a ajuns la nouă meciuri consecutive cu gol marcat.

Ambele goluri ale portughezului au venit din lovituri de la unsprezece metri. De Ligt a închis tabela la 3-0 în prelungiri.

Ronaldo a egalat un record deţinut de David Trezeguet: gol în nouă etape consecutive din Serie A. În 2020, portughezul are 10 goluri marcate în 6 meciuri pentru Juventus.

Cristiano Ronaldo has EQUALED Trezeguet's record of scoring in 9 consecutive Serie A games!pic.twitter.com/WIwxUSc2uO — The CR7 Timeline. (@TimelineCR7) February 2, 2020

THE 2ND GOAL OF CRISTIANO RONALDO!!!!!! 10 goals in 6 matches this 2020. THE BEST! 🔥🐐 pic.twitter.com/GJg0xdChkk — Cristiano Ronaldo (@Cr7Fran4ever) February 2, 2020

Cristiano Ronaldo a ajuns la 50 de goluri marcate în 70 de meciuri pentru Juventus.