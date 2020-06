VIDEO | Juventus, cale liberă spre titlu! Deziluzie pentru Ştefan Radu

După victoria obţinută de Juventus la Bologna, lazialii aveau nevoie de un succes la Bergamo pentru a rămâne la un punct de lider. Lazio a condus cu 2-0 după numai 11 minute de joc, însă nu a reuşit să gestioneze avantajul.

Sârbul Milinkovic-Savic marcase pentru 2-0 cu o execuţie superbă din afara careului.

Gosens a redus din diferenţă în minutul 38, iar Atalanta a întors scorul după pauză. Malinovsky (’66) şi Palomino (’80) au adus victoria echipei lui Gianpaolo Gasperini.

