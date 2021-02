VIDEO | Jucător nou, același obicei la FCSB! Haruț: ”Nu mi s-a zis că voi fi schimbat la pauză!”

Denis Haruț, noul jucător al FCSB, a oferit prima reacție după debutul la formația roș-albastră.

Formația lui Toni Petrea a pierdut la limită în fața ilfovenilor, scor 0-1. Jutric a marcat golul victoriei pentru Clinceni.

Haruț a bifat doar o repriză la noua sa echipă. Acesta a fost schimbat cu Cristea în minutul 46. Imediat după fluierul final, acesta a vorbit despre partida pierdută, motivul pentru care a ales să semneze cu bucureștenii, dar și despre mesajul primit de la Gigi Becali.

”Din păcate nu am reuşit să câştigăm cele trei puncte. Trebuie să ne mobilizăm şi să arătăm că a fost o simplă greşeală. Mă bucur că am debutat şi sper să o fac cât mai bine de aici încolo. Eu am încercat să-mi fac treaba cât mai bine şi sper să-mi pot ajuta echipa pe viitor. Nu știu, așa mi s-a spus. A fost decizia antrenorului, este cumva normal. Am nevoie de timp de adaptare.

Nu mai contează ce a fost, mă bucur că am ajuns la FCSB şi sunt foarte fericit că am ajuns aici. Eu am încercat să-mi fac treaba şi după acea primă tentativă de a mă transfera aici, pentru că ştiam că evoluţiile mele mă pot aduce aici. Este un pas înainte în cariera mea şi sper să nu dezamăgesc. Suntem mulţi jucători tineri, cu calitate, care fac diferenţa.

Eu sunt mulţumit, altfel nu aş fi aici. Gigi Becali mi-a transmis să am încredere în mine şi să joc cât mai bine. Nu sunt deloc îngrijorat că am fost schimbat.” a spus Haruț.

Rezumatul meciului: