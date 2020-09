VIDEO | Irina Begu, înfrângere la Roma după o prestație slabă

Meciul a durat 1 oră și 25 de minute. Românca a avut un prim set foarte slab fără să câștige vreun game. În setul secund sportiva româncă a avut o evoluție mai bună, însă nu a reușit să împingă partida în setul decisiv.

Irina Begu in her R2 loss to Johanna Konta in Rome.

