Irina Maria Bara (locul 142 WTA) s-a calificat în premieră în turul trei la Roland Garros. Mai mult, este pentru prima dată când sportiva din România joacă pe tabloul principal al unui turneu de Mare Șlem. Irina Bara vrea să continue seria neașteptată și să o învingă pe americanca Sofia Kenin, campioana de la Australian Open 2020.

Ieri, Irina Bara a beneficiat de abandonul belgiencei Alison Van Uytvanck (65 WTA), la scorul 6-1, 4-0 pentru româncă.

Americanca Sofia Kenin (locul 6 WTA) a învins-o, tot joi, pe Ana Bogdan, scor 3-6, 6-3, 6-2.

“Am fost foarte hotărâtă și concentrată încă de la început. Am încercat să fiu fiecare punct 100%. Mi-ar plăcea foarte mult să o răzbun pe Ana Bogdan. Deocamdată, mă bucur de victoria de astăzi. Am timp să pregătesc următorul meci. O să fiu fără presiune, cum am fost până acum. Sper să-i pun multe probleme (Sofiei Kenin).

Cred că, pentru românce, zgura este suprafața favorită. E suprafața pe care creștem, ne antrenăm încă de mici, suntem foarte familiare cu zgura“, a spus Irina Bara pentru Eurosport.

Grație parcursului de la Openul Franței, Irina Bara va urca cel puțin până pe locul 112, fiind cea mai bună clasare din carieră.