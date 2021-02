Dinamo a pierdut ultimele două meciuri cu acelaşi scor 0-1, cu FCSB şi U Craiova.

Antrenorul lui Dinamo, Ionel Gane, este de părere că înfrângerea suferită pe “Ion Oblemenco” este nemeritată.

„Eu nu cred că meritam să pierdem. Echipa mea a făcut un joc bun. Am început bine partida, am avut două-trei situații de a marca, dar, din păcate, nu am reușit. Au făcut-o ei la o greșeală a noastră și plecăm fără niciun punct de la Craiova.

După pauză cred că echipa mea a dominat jocul, l-a controlat, dar nu am reușit să înscriem. Nu am fost lucizi la finalizare în momentele importante. Dar ca implicare și efort fizic eu sunt mulțumit de jocul echipei mele. Sper să avem și rezultate pozitive pe viitor“, a declarat Jerry Gane, într-o conferință de presă.

Universitatea Craiova a învins-o pe Dinamo Bucureşti cu scorul de 1-0, sâmbătă, pe teren propriu, într-un meci din etapa a 22-a a Ligii I. Unicul gol al partidei a fost reuşit de Andrei Ivan, în minutul 26, din pasa lui Ştefan Baiaram.