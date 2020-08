VIDEO | Înfrângerea din finala turneului de dublu de la Praga nu le-a întristat pe Niculescu și Olaru: “A fost o săptămână bună”

Olaru a declarat la finalul meciului că s-a simțit foarte bine în capitala Cehiei și crede că jucătoarele cehoaice s-au impus doar pentru faptul că au fost mai bine odihnite decât acestea.

“Este atât de bine să revin să joc! M-am simţit foarte bine la Palermo şi aici. Le mulţumesc organizatorilor. Din nefericire ele au fost mai bune astăzi, mai fresh. Îi mulţumesc Monicăi. A fost o săptămână bună. Sper că vă veţi bucura şi de finala de simplu”, a spus Olaru la ceremonia de premiere.

Monica Niculescu a reacționat foarte entuziasmată după turneul de la Praga.

“Le felicit pe Lucie şi Kristyna. Mulţumesc, Ralu. Sunt foarte bucuroasă că sunt aici. Vreau să revin. Vă mulţumesc pentru acest turneu, sunt fericită că sunt aici.”, a spus sportiva româncă.

Monica Niculescu și Raluca Olaru au fost învinse în finala de la Praga de cuplul din Cehia, format din Lucie Hradecka/Kristyna Pliskova, cu scorul identic de 6-2, 6-2.

