VIDEO | Inaugurare cu fast la Snagov! Moment emoționant pentru Elisabeta Lipă

Legenda canotajului mondial a fost prima care și-a lăsat amprenta mâinilor în cimentul Aleei Mâinilor de Aur, spațiu inaugurat astăzi în cadrul Complexului Sportiv Național Snagov.

La eveniment au fost prezenți președintele COSR, Mihai Covaliu, ministrul Tineretului și Sportului, Ionuț Stroe, ambasadorul Japoniei în România, Hitoshi Noda, dar și Doina Ignat, Maestru Emerit al sportului.

Aleea Mâinilor de Aur include de azi amprenta mâinilor Elisabetei Lipă, drept recunoștință și mărturie a seriei impresionante de medalii: cinci de aur, două de argint și una de bronz câștigate la 6 ediții ale Jocurilor Olimpice.

“Vă mulțumesc din suflet că sunteți azi alături de mine, vă mulțumesc pentru cuvintele frumoase. Acest proiect este pentru tinerii din lotul de azi. Aveau nevoie de un astfel de imbold. Nu este ușor pentru ei, când, pregătindu-se intens pentru Jocurile Olimpice, a venit această pandemie, care ne-a dat tuturor planurile peste cap.

Mâine ar fi fost Ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice. Au dovedit, în toată această perioadă, că luptă în continuare să își vadă visul îndeplinit, s-au antrenat acasă, în izolare, și acum își derulează antrenamentele chiar și în aceste noi condiții speciale”, a declarat Elisabeta Lipă.

“Federația Română de Canotaj are cei mai mulți sportivi calificați la Jocurile Olimpice, la ora actuală. Am avut o perioadă grea peste care am trecut cu bine. Sportul a demonstrat că știe să respecte regulile jocului.

Mi-ar fi plăcut să fim la Jocurile Olimpice acum, dar timpul lucrează în favoarea noastră și am câștigat un an în care ne vom pregăti și mai bine”, a precizat la rândul său Mihai Covaliu.

Elisabeta Lipă și-a imprimat apoi mâinile în cimentul moale al Aleii Mâinile de Aur, inserând și o plăcuță aurită care include semnificația acestui loc special. În viitorul apropiat, Aleea Mâinile de Aur, proiect inițiat de Federația Română de Canotaj, va include și amprentele altor canotori care au obținut medalii olimpice și care au făcut o întreagă țară cunoscută și apreciată la nivel internațional.