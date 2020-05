VIDEO | În FIFA, la fel ca pe teren! Imagini uluitoare din Bundesliga

Până atunci, nemţii s-au amuzat când au realizat cât de reale pot fi imaginile din FIFA 2020: au recreat pe consolă un gol marcat de Jadon Sancho, iar rezultatul a fost impresionant.

Jadon Sancho, starul Borussiei Dortmund pe care a pus ochii Manchester United, a fost protagonistul unui experiment inedit. Nemţii au recreat pe consolă golul înscris de Sancho în deplasarea de la Koln. Imaginile rezultate în FIFA 20 sunt aproape identice cu cele din realitate.

Bringing you some of your favourite goals, recreated in @EASPORTSFIFA ! 🎮

Jadon Sancho are 14 goluri şi 16 pase decisive în actualul sezon din Bundesliga. Englezul speră să îşi îmbunătăţească statisticile sâmbătă, 16 mai, în marele derby cu Schalke.

Bundesliga este primul campionat important din Europa care revine pe teren după întreruperea provocată de pandemia Covid-19.

The Bundesliga and Bundesliga 2 season will resume from May 16th. In both leagues, the season will continue with the 26th matchday. The other matchdays will follow in the order originally scheduled.

ℹ️ https://t.co/7HVf6EwmkN pic.twitter.com/8NffqkFsaN

