Golurile au fost marcate de către Al Abed (15′), Gomis (28′, 40′, 57′), Giovinco (34′), Al Shehri (84′) şi Carrillo (90′).

Un moment inedit s-a petrecut în minutul 68, la scorul de 5-0, când arbitrul slovac Ivan Kružliak s-a accidentat și nu a mai putut să continue meciul.

Slovak referee Ivan Kružliak gets injured and has to leave the match while officiating a Saudi Pro League game between Al-Hilal and Al-Adalah pic.twitter.com/IotdK3b7eg

