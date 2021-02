VIDEO | Imagini interzise cardiacilor! Un fotbalist a rămas INCONȘTIENT pe gazon! Ce s-a întâmplat

Ciocnirile dintre jucători, chiar dacă nu întotdeauna sunt violente sau intenționate, pot avea urmări tragice pentru sportivi. Ultimul incident de acest fel a avut loc joi, în timpul unui meci de fotbal din prima ligă.

FC Porto a remizat în deplasare cu Belenenses scor 0-0 meci contând în cadrul etapei a 17-a din campionatul Portugaliei.

În minutul 85 al partidei de pe “Estadio de Restelo” atacantul celor de la FC Porto s-a lovit violent de portarul advers într-un duel aerian.

Nanu s-a lovit de portarul Stanislav Kritsyuk și acesta a rămas inconștient pe gazon după ciocnirea violentă cu goalkeperul celor de la Belenenses.

Acesta a fost transportat de urgență la spital și din fericire este în afara oricărui pericol.

Prayers 🙏 for Porto's Nanu after he got into a dangerous collision with Beleneses goalkeeper Stanislav Kritsyuk & had to be rushed to the hospital asap. Scary scene during the #FCPorto vs. #Belenenses match. #PrayforNanu pic.twitter.com/ouSc0XJeoR

