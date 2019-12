Conflictul dintre FCSB și CSA Steaua continuă să ardă mocnit! Ilie Dumitrescu este unul dintre susținătorii echipei lui Gigi Becali și le-a transmis un mesaj ferm contestatarilor, cu trimitere către colonelul Florin Talpan.

CSA Steaua București a câștigat procesul pentru palmares cu FCSB și a recuperat marca Steaua de la Gigi Becali.

Palmaresul din perioada 1947 – 2003 aparține CSA. Decizia nu este definitivă și a fost atacată la Curtea de Apel.

Juristul Florin Talpan a devenit un adevărat simbol pentru fanii CSA Steaua, după ce a pledat în instanță pentru marca și palmaresul ‘roș-albaștrilor’, în duelul cu Gigi Becali și FCSB.

„Eu niciodată nu o să fiu contra Stelei. Eu n-am cum să țin cu o echipă împotriva ei. Am avut o poziție și n-am două fețe, nu joc teatru ieftin. Eu când am revenit în fotbalul românesc am revenit la Steaua lui Viorel Păunescu. Eu nu m-am retras de la Pipera SA și nici de la FCSB! Asta-i Steaua! Vă supără adevărul? Mi-am făcut destui dușmani!

Nu o să vină nimeni cu zeci, sute de milioane în următorii 3-4 ani. Eu sunt ancorat în realitate. Nu trebuie să avem vise. Nu cresc societăți importante care să investească în fotbal. În momentul de față, dacă CSA ar ajunge în prima ligă, eu n-aș putea ține cu echipa adversă atunci când ar înfrunta Dinamo, Rapid, Craiova.

Eu am crescut cu Steaua! Nimeni nu poate să nege asta. Eu sunt un produs 100% al Stelei. Sunt mulți jucători care au făcut performanță la Steaua și eu îmi doresc ca și CSA-ul să iasă din Liga 4, Liga 3, Liga 2 și să ajungă în top. Păcat că nu există o singură echipă. Chiar dacă sunt mulți contra lui Gigi Becali, eu zic că el, dacă știa să-și gestioneze problemele astea cu fostele glorii, cu legendele, dar și cu Armata, avea un capital de imagine incredibil.

Scindarea fanilor cu Steaua cea din Liga a 4-a și cu tot ce înseamnă FCSB l-a scăpat pe Gigi de presiune. Pentru că era presiune! Cam ca la Dinamo când nu sunt rezultate. El a scăpat singur de chestia asta. Este echipa lui și a investit într-un moment în care nimeni n-o făcea. Și-acum e cam singurul care e pe plus și care investește„, a spus Ilie Dumitrescu pentru GSP.

