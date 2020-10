VIDEO | Iga Swiatek, prima poloneză care câștigă un turneu de Mare Șlem! Victorie clară cu Sofia Kenin

Finala a durat o oră și 21 de minute. Sofia Kenin a avut probleme medicale și a primit îngrijiri în setul doi.

Iga Swiatek a reușit 25 de lovituri câștigătoare și a comis 17 erori neforțate. A fost prima finală de Mare Șlem pentru tânăra poloneză.

Reflexes like… her cat? 😺@iga_swiatek was full of surprises today, especially with this Shot of the Day by Oppo.@OPPO #OPPOxRG20 #RolandGarros pic.twitter.com/fYh7UvPuVV

— Roland-Garros (@rolandgarros) October 10, 2020