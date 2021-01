VIDEO | Ibrahimovic şi Lukaku, război în derby! “Cheam-o şi pe mama ta!”

Tătăruşanu a fost din nou titular la Milan, însă diavolii au fost eliminaţi din Cupa Italiei după ce au pierdut derby-ul cu Inter! Ibrahimovic şi Lukaku, foşti colegi la Manchester United, şi-au aruncat cuvinte grele pe teren. Suedezul a fost eliminat după ce reuşise să deschidă scorul în prima repriză.

Titular la AC Milan în derby-ul cu Inter din sferturile Coppa Italia, Tătăruşanu a fost martorul unui adevărat război pe teren. Ibrahimovic şi Lukaku şi-au aruncat insulte dure unul altuia, iar belgianul din atacul lui Inter a fost oprit cu greu la pauză, atunci când a fugit după suedezul lui AC Milan. Ibrahimovic i-a amintit lui Lukaku de ritualurile voodoo ale mamei sale, în timp ce belgianul i-a înjurat întreaga familie.

Lukaku and Ibrahimovic are choosing to cuss other out in English so you know it's real… pic.twitter.com/XwNTWUgHOE — Carl Anka (@Ankaman616) January 26, 2021

Ibrahimovic şi Lukaku, înjurături şi insulte

“Du-te la ritualurile tale voodoo de rahat!” – i-a strigat Ibrahimovic lui Lukaku

– i-a strigat Ibrahimovic lui Lukaku “Să te f.. şi pe tine şi pe nevastă-ta! Hai să mergem înăuntru, târfă!” – a replicat belgianul

– a replicat belgianul “OK, cheam-o pe mama ta atunci” – a fost răspunsul lui Ibrahimovic care l-a scos din minţi pe Lukaku

Zlatan said to Lukaku: “I'll give you €500 for every time you get your first touch right tonight” 😂🤣 pic.twitter.com/TpEMMrurBZ — Footy Humour (@FootyHumour) January 26, 2021

Ibrahimovic a fost înger şi demon pentru Milan. Suedezul a deschis scorul în prima repriză, dar a primit al doilea cartonaş galben în partea a doua a meciului. Tătăruşanu a fost de neînvins în poarta lui Milan, însă Lukaku şi-a luat revanşa în meci după ce a transformat o lovitură de la unsprezece metri. În 10 oameni, Milan a rezistat datorită paradelor reuşite de portarul român. Martinez şi Lukaku nu au reuşit să îl învingă pe Tătăruşanu.

A făcut-o însă danezul Eriksen, care a adus victoria lui Inter în al şaptelea minut de prelungiri. Mijlocaşul a transformat impecabil o lovitură liberă şi a dus echipa lui Conte în semifinalele Coppa Italia.

Christian Eriksen reminding Inter what he is capable of this evening in the last minute of the Milan derby pic.twitter.com/II397G64Zq — The Spurs Web ⚪️ (@thespursweb) January 26, 2021

Gazzetta dello Sport i-a dat lui Tătăruşanu nota opt, cea mai mare dintre jucătorii aflaţi pe teren în derby-ul din Milano.