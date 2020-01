Zlatan Ibrahimovic a fost prezentat oficial la AC Milan. Peste 500 de fani au venit să îl încurajeze pe atacantul suedez în ziua mult aşteptată.

Ibrahimovic a fost aclamat la Casa Milan şi le-a prezentat suporterilor tricoul cu numărul 21 pe care îl va purta la AC Milan.

La conferinţa de presă, Ibrahimovic a răspuns fără ezitări întrebărilor: „Nu am venit aici să fiu mascotă. Ştiu ce am de făcut! Am ales numărul 21 pentru că este numărul fiului meu cel mare” – a spus atacantul.

Ibrahimovic a oferit şi un moment amuzant, atunci când a fost întrebat cum şi-a schimbat stilul de joc odată ajuns la 38 de ani. „În loc să alerg, trag de la 40 de metri” – a răspuns Zlatan.