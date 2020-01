La prezentarea oficială, pe teren, mijlocașul a trebuit să jongleze cu mingea. Însă, în momentul în care a fost rugat să joace mingea și cu capul, francezul i-a lăsat pe toți mască!

A refuzat, arătând spre părul aranjat, încercând să explice că își va strica freza!

Hatem Ben Arfa refused to do headers during his press unveiling as a new Real Valladolid player “because of my hair.” pic.twitter.com/y0FlSJ4OKO

— Get French Football News (@GFFN) January 29, 2020