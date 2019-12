10 iunie 2017. Jelena Ostapenko abia împlinise 20 de ani. Letona ocupa locul 47 WTA și nu avea niciun trofeu important în palmares.

Meciul dintre Halep și Ostapenko se află pe poziția a treia în ierarhia marilor ‘bombe’ din tenisul feminin.

Pe primul loc este confruntarea Roberta Vinci – Serena Williams, scor 2-6, 6-4, 6-4, de la US Open 2015.

You never saw it coming 🤯

The Top 10 upsets of the decade are here to take you breath away. pic.twitter.com/N6JUj5V3ez

— WTA (@WTA) December 30, 2019