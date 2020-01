Tania ține o rachetă de tenis și se pune în postura Simonei Halep, îndemnându-l pe Toni Iuruc să joace tenis.

„Haide! Haide, Toni! Haide, Toni, măi!”, strigă Tania.

Omg she said she's Simo and the one who was filming is Toni 😂😂😂😂 and after she hits she says "cmon Toni, cmon!!" 🤣🤣🤣🤣🤣🤣 pic.twitter.com/pkSaqpjNtJ

— LorenaPopa 🕵️‍♀️🎾 (@popalorena) January 16, 2020